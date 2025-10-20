ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не всичко е пари - рибарско градче с 1379 жители ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21544974 www.24chasa.bg

Доналд Тръмп отива в Китай в началото на 2026 година

1780
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в началото на следващата година ще посети Китай по покана на Пекин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Поканен бях на визита в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. "В известен смисъл вече сме го уговорили", каза американският лидер.

Тръмп отбеляза, че очаква да разработи с китайския президент Си Цзинпин честно търговско споразумение. Тръмп също така посочи, че планира ускоряване на предвидените за Австралия доставки на подводници с ядрено задвижване. С това американският президент сигнализира за своята готовност да намали напрежението между Вашингтон и Пекин, но същевременно и да засили връзките в областта на отбраната с ключов партньор в Индо-тихоокеанския регион, отбелязва Ройтерс.

Тръмп оповести новината за поканата от Пекин малко преди да приеме австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.

"Китай не иска да правим това", каза Тръмп във връзка с доставката на подводниците, но изрази увереност, че отношенията между Вашингтон и Пекин ще се подобрят.

След като Тръмп похвали размера и силата на американската армия, той заяви: "Имаме най-доброто от всичко и никой няма да се меси в това... Мисля, че ще постигнем много добра търговска сделка. И двете страни ще са доволни".

Американският президент отказа да коментира появили се напоследък твърдения, че Пекин оказва натиск над Вашингтон да оттегли подкрепата си за независимостта на Тайван.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса