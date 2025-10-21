ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4500 домакинства в Смолян преминават на екоуреди, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21545242 www.24chasa.bg

Зеленски: Украйна работи със САЩ за получаването на необходимия брой системи "Пейтриът”

1276
Украинският президент Володомир Зеленски

Украйна работи активно със САЩ да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски в нощното си видеообръщение, като определи системите като една от ключовите гаранции за сигурност за страната, предаде Укринформ, пише БТА.

"Днес (понеделник - бел. ред.) министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал също докладва, предимно за резултатите от срещата (на групата) "Рамщайн" и новите споразумения с партньорите", каза Зеленски. Той отбеляза, че скоро ще бъдат огласени допълнителни пакети за подкрепа.

"Отделно – и много конкретно – работим със САЩ, за да гарантираме, че Украйна все още може да получи необходимия брой системи "Пейтриът". Това не е лесна задача, но то е една от гаранциите за сигурност за Украйна – и ще работи в дългосрочен план", подчерта Зеленски.

Той припомни, че при посещението си във Вашингтон е водил разговори с американски отбранителни компании, които произвеждат както системи "Пейтриът", така и други оръжия от ключово значение за Украйна.

По-рано президентът каза, че Украйна и САЩ подготвят договор за доставка на 25 системи "Пейтриът".

Украинският президент Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса