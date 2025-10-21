ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4500 домакинства в Смолян преминават на екоуреди, ...

Сирийските власти са задържали около 12 млн. таблетки каптагон

Сирийските власти са задържали около 12 млн. таблетки каптагон. Снимка: Пиксабей

Сирийското министерство на вътрешните работи съобщи, че при операция близо до Дамаск са били иззети около 12 милиона хапчета каптагон, предаде Франс прес.

Това е едно от най-големите задържани количества след идването на власт на преходното правителство в края на 2024 г., съобщи БТА.

В резултат на прецизно наблюдение и следене на контрабандна мрежа, опитваща се да пласира големи количества наркотични средства в чужбина, силите за сигурност заловиха около 12 милиона таблетки каптагон в района на Ал-Думайр, заяви в комюнике на министерството бригаден генерал Халед Ейд, директор на отдела за борба с наркотиците.

При операцията беше задържан шефът на мрежата, каза Ейд.

Конфискуваният наркотик ще бъдe унищожен.

Каптагонът - незаконен синтетичен амфетамин - се превърна в основния изнасян от Сирия продукт по време на гражданската война, избухнала през 2011 г., Той беше значителен източник на незаконно финансиране на властите при управлението на Башар Асад, който превърна страната в наркодържава, посочва АФП.

След падането на Асад новите власти съобщаваха многократно за задържането на сериозни количества каптагон в цялата страна. Съседните държави обаче продължават да прехващат големи пратки. Наркотикът наводни района, което принуди съседните страни да призоват Ливан и Сирия да увеличат усилията си за справяне с трафика.

