Тръмп: Украйна все още може да спечели, но не мисля, че ще го направи

Киев работи активно с Вашингтон да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът"

Украйна работи активно със Съединените щати да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в нощното си видеообръщение, като определи системите като една от ключовите гаранции за сигурност за страната. Той припомни, че при посещението си във Вашингтон е водил разговори с американски отбранителни компании.

А междувременно, от Белия дом Доналд Тръмп заяви, че не смята, че Украйна ще спечели войната срещу Русия. Той отговори на въпрос на репортер, какво се е променило от Общото събрание на ООН, когато беше казал, че Украйна може да спечели войната и да запази територията си, съобщава Nova.

"Все още могат да спечелят. Не мисля, че ще го направят, но има възможност. Никога не съм казвал, че ще я спечелят. Всичко може да се случи. Знаете ли, войната е много странно нещо. Случват се много лоши, но и много добри неща", коментира Тръмп.