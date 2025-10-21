ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Събират пари за погребението на 15-годишното момче...

Отмъщение е основният мотив за убийството на 37-годишния българин в Атина, има заподозрян

Бойка Атанасова, Атина

Гръцката полиция.

Според полицейски източници арестът на мъжа, който намушка 37-годишен българин и го уби пред нощен клуб в Перистери в ранните часове на понеделник сутринта, е въпрос на време.

Извършителят е млад грък под 25 години, който е известен на властите и е работил като „охранител" в същия район.

Според информацията, събрана от полицията, приблизително 15 дни преди убийството извършителят е пребит от починалия българин и други хора.

Именно този побой е причината за отмъщението на 25-годишният грък.

Припомня се, че жертвата е имала и предишни сблъсъци със закона, тъй като е излежавал присъда в затвора в Лариса, и оттогава поддържа контакти с хора в затворите и нощния живот.

