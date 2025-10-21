Тази нощ Русия е свалила 55 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ силите му за противовъздушна отбрана са унищожили 55 украински дрона, предаде Ройтерс, пише БТА.

"През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 55 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 34 - над територията на Ростовска област, 6 над Воронежка област, по 3 над Краснодарския край и Липецка област, 2 - над Република Крим, и 7 - над акваторията на Черно море", уточнява ведомството, цитирано от ТАСС.