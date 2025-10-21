ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

25-годишен застреля цялото си семейство в Руенско,...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21545677 www.24chasa.bg

Тази нощ Русия е свалила 55 украински дрона

1420
Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ силите му за противовъздушна отбрана са унищожили 55 украински дрона, предаде Ройтерс, пише БТА.

"През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 55 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 34 - над територията на Ростовска област, 6 над Воронежка област, по 3 над Краснодарския край и Липецка област, 2 - над Република Крим, и 7 - над акваторията на Черно море", уточнява ведомството, цитирано от ТАСС.

Военен дрон /илюстративна/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса