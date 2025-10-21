ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Събират пари за погребението на 15-годишното момче...

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Санае Такаичи СНИМКА: Екс/ @Nihonpolitics

Санае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония, предаде японската новинарска агенция Киодо, цитирана от БТА.

Шестдесет и четири годишната бивша вътрешна министърка, отговаряла за икономическата сигурност, спечели мнозинството от гласовете на депутатите - 237, в 465-местната Камара на представителите в парламента на страната (долната камара - Сюгиин).

Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия, която вчера сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване.

 

