Няколкостотин души протестираха срещу избора на нов президент в Боливия

Няколкостотин души протестираха срещу избора на нов президент в Боливия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Няколкостотин души започнаха протести в столицата на Боливия - Ла Пас, срещу новоизбрания президент центриста Родриго Пас, претендирайки за нередности по време на изборите и настояха за разследване, предаде Франс прес.

Петдесет и осем годишният Пас, икономист по образование, спечели с 54,5% от гласовете втория тур на президентските избори срещу консервативния си съперник си Хорхе Кирога, президент на страната през 2001-2002 г., пише БТА.

Кирога призна изборните резултати и поздрави съперника си, като заяви, че изборните протоколи ще бъдат проверени през следващите дни след обвиненията за манипулация на вота.

Сигнали за нередности в избирателните процедури бяха разпространени и в социалните мрежи, без да бъдат потвърдени на този етап, уточнява АФП.

Победата на Пас бележи края на двадесетгодишното управление на левицата в Боливия, която в момента преминава през най-тежката си икономическа криза от четири десетилетия насам.

Протестиращи се опитаха да се струпат пред сградата на президентството и парламента, скандирайки "Измама!", но бяха разпръснати от полицията, без да бъдат отчетени сблъсъци. След това демонстрантите се отправиха към сградата на Върховния избирателен съд, който обяви изборните резултати.

"Възмутително е, че е имало измами и че честното произвеждане на изборите не е било спазено", заяви пред АФП Пабло Перес, 23-годишен студент, който отказа да признае загубата на Кирога.

"Настояваме за разследване, за да може да се проверят всички подадени гласове", добави на свой ред Раел Гандарияс, 25-годишен зъболекар, който също се включи в протестите, на които присъстваха основно младежи.

Председателят на Върховния избирателен съд Оскар Хасентойфел отрече всякаква възможност за нередности, като изтъкна, че "думата "измама" би следвало да бъде забранена в Боливия."

