Естетичната хирургия е сред най-предпочитаните специалности в Турция

Студентите по медицина в Турция се насочват все повече към естетичната медицина заради по-доброто заплащане и условия на труд, показват резултатите от изпита за медицинска специализация за 2025 г., съобщава "Хюрийет дейли нюз".

Данните показват, че най-добре представилите се кандидати сега се ориентират към области с по-безопасна и по-предвидима работна среда. Начело в списъка на предпочитаните специалности е дерматологията и венерическите болести, следвана от пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия и офталмологията. На последно място е педиатрията, която някога беше високо уважавана и търсена област, отбелязва изданието, пише БТА.

Експертите тълкуват тази промяна като отражение на променящите се приоритети. Те посочват големия брой пациенти, дългите нощни смени и честите конфликти с родителите като основни причини за намаляващата привлекателност на педиатрията.

По същия начин, спадът в интереса към някога престижни области като неврохирургия и сърдечно-съдова хирургия се дължи отчасти на нарастващия брой съдебни дела за лекарска небрежност, заведени от роднини на пациенти.

"Този модел на предпочитания показва, че младите лекари дават предимство на области, които обещават комфорт, по-високи доходи и по-малко правни рискове", обяснява Тюркер Кълъч, декан на Медицинския факултет на Университета в Истинийе, но смята тези тенденции са временни.

Подобно мнение споделя и преподавателят от университета "Мармара" Мехмет Али Гюлпънар, според когото напрегнатата атмосфера в болниците и продължителните съдебни процеси отблъскват студентите от хирургията.

"Естествено, студентите поставят себе си на първо място. Новото поколение търси по-малко отговорности и повече баланс", каза той.