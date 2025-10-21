ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

25-годишен застреля цялото си семейство край Бурга...

Мицкоски с правителствена делегация за срещата на върха на Западните Балкани

Мицкоски с правителствена делегация за срещата на върха на Западните Балкани. Снимка: Twitter/@BalkanGreEnNews

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски ще води правителствена делегация на срещата на върха на Западните Балкани, която започва днес в Лондон, съобщиха от правителствената пресслужба в Скопие.

Срещата се провежда в рамките на инициативата Берлински процес, пише БТА.

В делегацията са включени вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски, министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, министърът на финансите Гордана Димитриеска-Кочоска и министърът по европейските въпроси Орхан Муртезани, които ще участват „в редица срещи като част от Берлинския процес”.

„По време на посещението си във Великобритания правителствената делегация ще проведе няколко работни икономически срещи, които ще представляват икономическа стъпка напред за взаимно сътрудничество. В кулоарите на срещата на върха и в рамките на посещението си във Великобритания, министър-председателят е планирал редица двустранни срещи”, пише в съобщението.

Началото на Берлинския процес е поставено през 2014 г. по инициатива на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел с цел засилване на политическото, икономическото и инфраструктурното сътрудничество между страните от Западните Балкани и приближаването им към Европейския съюз.

