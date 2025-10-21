ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

25-годишен застреля цялото си семейство край Бурга...

Семейство в Хонконг разбра, че камериерката им е таен милионер

Камериерка Снимка: pixabay

Семейство в Хонконг разбра, че камериерката, която работи в дома им, всъщност е 20-годишна тайна милионерка.

Младата индонезийка започнала работа за семейството преди няколко години. Наскоро тя поискала да прекрати договора си предсрочно, защото планирала да се омъжи в родината си, съобщи Mothership, цитиран от bTV.

Работодателите ѝ се притеснили за нея, вярвайки, че може да е станала жертва на брачна измама. Момичето обаче казало, че отдавна е във връзка с избраника си и че той я подкрепя финансово.

Скоро работодателите на индонезийката ги очаквала нова изненада. Оказало се, че тя произхожда от много богато семейство и притежава ферма, както и плантации за кафе и зърна в родината си. Момичето признало, че е решило да работи като камериерка, за да „изпита истинския живот".

Камериерка Снимка: pixabay

