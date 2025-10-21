Първата среща на върха ЕС-Египет ще се проведе утре

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси ще участва в първата среща на върха Европейски съюз (ЕС) - Египет, която ще се проведе утре, 22 октомври, в Брюксел, съобщи делегацията на ЕС в Кайро, предаде БТА.

В рамките на форума държавният глава ще обсъди с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен засилването на политическите и икономическите връзки. Египет е ключов стратегически партньор на Съюза, който има значима роля за стабилността в Близкия изток и Северна Африка.

Очаква се да бъдат обсъдени и глобалните предизвикателства, включително ситуацията в Близкия изток и Украйна, търговията, миграцията и сигурността. След срещата ще се състои неофициална вечеря, на която са поканени държавни глави и правителствени ръководители на страните членки.

“Египет е стратегически партньор на Европейския съюз. Дългогодишните ни връзки се коренят в общата история, география и култура, както и в силните връзки между народите ни,” казва Антонио Коща. “ЕС дълбоко цени стабилизиращата роля на Египет в региона на Близкия изток и посредническата му роля в конфликта в Газа. Първата ни двустранна среща на върха ще бъде отлична възможност за по-нататъшно задълбочаване на партньорството ни, сътрудничеството в справянето с общите предизвикателства и разгръщане на пълния потенциал на нашите отношения,” се посочва още в изявление, публикувано на уебсайта на Европейския съвет.

През март 2024 г. ЕС и Египет се споразумяха да издигнат отношенията си до нивото на стратегическо и всеобхватно партньорство, обхващащо шест стълба на сътрудничество и общи приоритети - политически отношения, икономическа стабилност, търговия и инвестиции, миграция и мобилност, сигурност и демография и човешки капитал. Като част от ангажимента за засилване на двустранния политически диалог, беше решено да се провежда среща на върха между ЕС и Египет веднъж на всеки две години, в допълнение към годишния Съвет за асоцииране.

През 2024 г. ЕС е най-големият търговски партньор на Египет с 22 процента от общата търговия на северноафриканската държава. Съюзът е и основната дестинация за египетския износ - 26,5 процента от общия обем, и най-големият източник на египетски внос - 19,9 процента от общия обем. Двустранният обмен възлиза на 32,5 млрд. евро.

Търговският обмен между България и Египет отбелязва безпрецедентно равнище през 2024 г., достигайки 1,81 млрд. долара (около 1,6 млрд. евро), посочи българският външен министър Георг Георгиев в интервю за в. “Ал Ахрам” при посещението си в Кайро през май тази година. Нараства интересът на български компании да инвестират и изграждат предприятия в Египет, а увеличеният износ на пшеница от България я поставя като като четвъртия най-значителен вносител в Египет.

Стратегическото партньорство има за цел да засили сътрудничеството между ЕС и Египет, за да се разгърне пълният потенциал на зоната за свободна търговия от Споразумението за асоцииране, договорено през 2004 г.