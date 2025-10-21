"Амазон" е отстранил повредата, довела до сътресения в глобалната интернет мрежа

Водещата световна платформа за облачни услуги "Амазон Уеб Сървисис" (Amazon Web Services – AWS) обяви, че е отстранила вчерашната повреда, довела до продължително прекъсване и нарушила работата на много онлайн приложения, предаде Франс прес. Случилото се показва уязвимостта на глобалните изчислителни системи, които са силно зависими от американските технологични гиганти, отбелязва АФП, пише БТА.

От банки до онлайн игри ("Фортнайт" - Fortnite, "Роблокс" - Roblox), стрийминг платформи ("Дисни+"- Disney+, "Прайм видео"- Prime Video) и други приложения, които се използват постоянно ("Еърбиенби"- Airbnb, "Зуум" - Zoom, "Снапчат"- Snapchat), значителна част от онлайн бизнес услугите бяха прекъснати или спряха изцяло след първоначален срив малко след 7:00 ч. по Грунуич (10:00 часа българско време) в историческите центрове за данни на "Амазон Уеб Сървисис" близо до Вашингтон.

Около 22:00 ч. по Гринуич снощи (01:00 часа българско време), след около 15 часа управление на кризи, "всички услуги са се върнали към нормалното", като потребителите е трябвало да изчакат само няколко часа за разрешаване на вторични технически процеси, обяви собственикът на водещата платформа за онлайн изчисления.