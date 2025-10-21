Засега няма да има среща Лавров - Рубио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очакваната среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския му колега Сергей Лавров се отлага засега, предаде Ройтерс. Това е съобщил източник от Белия дом, съобщава БНР, цитирайки Си Ен Ен.

Междувременно руският заместник външен министър Сергей Рябков заяви днес, че среща между първите дипломати на САЩ и Русия изисква подготовка.

Лавров и Рубио обсъдиха следващите стъпки към разрешаване на конфликта в Украйна в телефонен разговор вчера. МАРКО РУБИО

Москва в момента работи по обсъдените въпроси от двамата, но въпросът за среща не е бил изрично повдиган, каза още Рябков.

За евентуална среща между Лавров и Рубио заяви миналата седмица говорителят на Кремъл Дмитрий Песков във връзка с подготовката на личен разговор на по-високо равнище в Будапеща - между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.