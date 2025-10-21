ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж се блъсна с колата си в къща в първомайско сел...

Мъжът, убил 37-годишния българин в Атина, се предаде на полицията

Бойка Атанасова, Атина

Престъпник. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Мъжът, който намушка смъртоносно 37-годишния българин пред нощен клуб в Перистери, се предаде на властите малко след 10:30 на 21 октомври.

Както "24 часа" писа по-рано, издирването му се стесни, като полицейски източници съобщиха, че е само въпрос на време той да бъде открит и арестуван.

Става въпрос за млад грък, под 25 години, който е известен на властите и е работил като „охранител" в същия район.

Според информация, събрана от полицията, приблизително 15 дни преди убийството извършителят е бил пребит от починалия българин и други хора.

Именно заради този побой, младият мъж е чакал 37-годишния, за да му отмъсти в ранните часове на неделната сутрин.

Престъпник. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

