Казахстанското находище "Карачаганак" е намалило производството си след удара с дрон над руски газов завод

Казахстанското петролно и газокондензатно находище "Карачаганак" е намалило обемите на производство след "инцидент" в руския завод в Оренбург, съобщи днес операторът на находището в изявление по имейл до Ройтерс.

Вчера източници от сектора съобщиха за Ройтерс, че украинска атака с дрон срещу газопреработвателния завод в Оренбург, един от най-големите в света, е принудила съседен Казахстан да намали производството в находището "Карачаганак" с 25 до 30 процента, пише БТА.

Украйна, която засили ударите по енергийните съоръжения на Русия през последните месеци, потвърди, че е ударила газов завод в Оренбургска област, на около 1700 км източно от руската граница с Украйна, и петролна рафинерия в Самарска област.

Добивът в "Карачаганак" вчера е спаднал до между 25 000 метрични тона (196 500 барела на ден) и 28 000 тона от обичайното ниво от 35 000 - 35 500 тона, според източниците.

Министерството на енергетиката на Казахстан също обяви вчера, че "Карачаганак" е намалило добива. Министерството и операторът не предоставиха конкретни данни.

Очаква се производството да се върне към нормалното, след като работата на завода в Оренбург бъде възобновена, приемането на газ в съоръжението предстои скоро, посочи енергийното ведомство.

В неделя Астана съобщи, че удареният с дрон оренбургски газопреработвателен завод в Русия е спрял преработката на природен газ от Казахстан.

"Карачаганак" се управлява от консорциум, който включва американската компания "Шеврон" (Chevron) с 18 процента и европейските енергийни компании "Шел" (Shell) и "Ени" (Eni) - съответно с по 29,25 процента. Дялове държат също руската "Лукойл" (Lukoil) - 13,5 процента, и местната "КазМунайГаз" (KazMunayGaz) - 10 процента, посочва Ройтерс.