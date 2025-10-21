Москва: Среща между Лавров и Рубио? Нужна е сериозна подготовка

Евентуална среща между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио изисква подготовка, заяви днес руският заместник външен министър Сергей Рябков, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости.

Руският дипломат каза, че е преждевременно да се говори за датата на възможна среща между ръководителите на дипломатическите ведомства на САЩ и Русия, и добави, че в момента се работи върху това, което вчера двамата са обсъдили.

Лавров и Рубио имаха вчера телефонен разговор, припомня Ройтерс.

Русия заяви вчера, че дискусията между Лавров и Рубио, които са натоварени с подготовката на срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, е била "конструктивна", посочва Ройтерс.

Лавров и Рубио обсъдиха възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия след телефонния разговор между двамата, цитирано от ТАСС.

По време на разговора Рубио е "подчертал важността на предстоящите ангажименти като възможност за Москва и Вашингтон да си сътрудничат в напредъка към трайно решаване на руско-украинската война", се казва в изявление на Държавния департамент на САЩ, цитирано от Ройтерс и БТА.