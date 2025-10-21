Румънците не вярват на политиците, харесват си Чаушеску

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само три процента от румънците вярват на политиците си, като същевременно на въпрос "Кой е бил най-добрият президент на Румъния?", отговорът „Никой" събира 38 процента, а според 27 на сто от анкетираните това е бил покойният комунистически диктатор Николае Чаушеску, съобщава информационният сайт Хотнюз.

Данните са от проучване на социологическа агенция Ипсос за предаването „Наблюдател" на телевизия Антена 1, информира БТА.

Резултатите бяха представени по време на интервю с настоящия държавен глава Никушор Дан, уточнява Хотнюз.

Проучването показва много ниско доверие към политиците – само 3 процента, докато други 82 процента са заявили, че не им вярват.

„Числата са резултат от дълги години на политика, водена по такъв начин, че хората видяха, че мнозина влязоха в политиката, за да решат лични проблеми", коментира президентът Никушор Дан, цитиран от Хотнюз.

Само 6 процента от анкетираните са заявили, че вярват на сегашното правителство, докато други 76 процента нямат доверие на новия кабинет. Според президента този резултат се дължи на факта, че първо населението бе засегнато от мерките за икономии на правителството, а едва след това високопоставените държавни представители.

На въпрос „Имате ли доверие на министър-председателя?" 74 процента са отговорили „Не", а положителен отговор са дали само 17 процента, посочва Хотнюз.

Според Никушор Дан този процент може да се промени, когато се проявят положителните резултати от управлението. Той даде пример с намаляването на данъчните измами, като посочи, че намаляването им с 20 процента за една година ще бъде резултат, който ще повиши доверието сред населението.

По отношение на настоящия президент резултатите от проучването сочат, че 65 процента му нямат доверие, а 15 процента му се доверяват, отбелязва Хотнюз.

„Гледам на онези 30 процента, които са нито „Да", нито „Не"; това са хора, които все още очакват да видят резултатите на президента по проблемите, с които се сблъскват. Смятам, че резултатът е коректен. Нещата вървяха дълго време в определена посока, а промяната иска време", коментира настоящият държавен глава.

На въпрос „Кой е бил най-добрият президент на Румъния", отговорите са следните: 38 процента казват „Никой"; 27 процента – Николае Чаушеску; 19 процента – Траян Бъсеску; 8 процента – Емил Константинеску; 4 процента – Клаус Йоханис и 3 процента – Йон Илиеску.

Сегашният президент Никушор Дан коментира този резултат по следния начин: „Мисля, че хората са видели в периода на Николае Чаушеску план за страната, какъвто през целия период на прехода не виждат".

На фона на тези резултати Никушор Дан смята, че Румъния трябва да развие икономическа визия, в която да определи сферите, които иска да развива през следващите 10-15 години.