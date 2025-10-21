КМГ: Новите продукти на Кантонския панаир привличат вниманието на света

От 15 до 19 октомври в Гуанджоу се проведе първата фаза на 138-ото издание на Китайския панаир за внос и износ, известен също като Кантонския панаир. Това съобщи КМГ.

Първата фаза на изложението се фокусира върху темата „Разширено производство" с три основни аспекта – „ново, интелигентно и екологично". В тази връзка беше дадено началото на редица нови инициативи в тази насока, включително създаване на пунктове за възстановяване на данъци при напускане на страната.

Статистиката за участващите компании показва, че в първия етап по 12 ключови показателя постигат нови рекорди. На това издание са регистрирани най-голям брой участници от сферата на висококачествените и високотехнологичните предприятия. Интелектуалното съдържание на изложените продукти също се е повишило. Сред 850 000 експоната делът на новите, интелигентните, екологичните продукти и тези с независими права на интелектуална собственост е съответно 16%, 15%, 25% и 31%.

Като „барометър" на външната търговия на Китай, Кантонският панаир отразява иновативната дейност на китайското интелигентно производство.