КМГ: За 15-а поредна година Китай е първи в света по инсталирана вятърна енергия

Най-новите статистически данни показват, че общият капацитет за производство на вятърна енергия, свързан към електропреносната мрежа в Китай, е надхвърлил 580 милиона киловата. Това представлява 15,7% от общия инсталиран енергиен капацитет на страната. Това съобщи КМГ.

Китай остава световен лидер по инсталиран капацитет за производство на вятърна енергия за 15-а поредна година. Годишното увеличение на мощностите надхвърля 100 милиона киловата. В провинция Ляонин, където развитието на сектора е особено бързо, инсталираната мощност на вятърните централи достигна 17,55 милиона киловата към края на миналата година. Това е почти двойно повече спрямо началото на периода на 14-ия петгодишен план (2021–2025 г.)

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

