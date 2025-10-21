21 години затвор за мъжа, прострелял словашкия премиер Фицо (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Словашки съд осъди стрелеца, който миналата година простреля словашкия министър-председател Роберт Фицо, на 21 години затвор.

72-годишният поет Юрай Цинтула простреля Фицо четири пъти от близко разстояние на 15 май 2024 г., оставяйки го сериозно ранен.

Атаката се случи след правителствено заседание в централния словашки миньорски град Хандлова, когато Фицо излезе на улицата, за да поздрави свои поддръжници.

Цинтула, който беше задържан на мястото на инцидента, заяви, че е стрелял по Фицо с намерението да го рани, а не да го убие, предаде АФП.

Но съдът го призна за виновен по обвинения в „тероризъм“ и го осъди на 21 години затвор в затвор с максимална сигурност.

Цинтула е действал „с мотива да попречи на нормалното функциониране на правителството“, каза съдия Игор Кралик, като прочете присъдата.

„Съдът нямаше никакво съмнение, че престъплението е било извършено и че то е било особено тежко“, добави той.

Цинтула изглеждаше спокоен, докато се четеше присъдата, и отвръщаше поглед от препълнената зала.

Адвокатът му Намир Алясри заяви след заседанието, че „най-вероятно ще обжалва“ присъдата, съобщи бТВ.