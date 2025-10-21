КМГ: Китайски чип променя търсенето на тъмна материя и черни дупки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски изследователски екип от университета Цинхуа представи революционния спектроскопичен образен чип „Рафаел", който може да промени начина, по който човечеството наблюдава Вселената. Това съобщи КМГ.

Пробивът решава дългогодишния компромис между спектралната разделителна способност и пропускателната способност, което позволява високопроизводителна, но лесно интегрируема спектроскопия.

Спектроскопията е основен инструмент за разкриване на физическите структури и химичните състави на материята, които са в основата на откритията във физиката, химията, астрономията и науките за живота.

„Рафаел", с китайското си име „Юен", постига моментна спектроскопия с 10-мегапикселова пространствена разделителна способност и спектрална точност от 0,05 нанометра през видимата до почти инфрачервената дължина на вълната. „Рафаел" улавя спектри с до 5600 звезди в една експозиция, което представлява повече от стократно подобрение в наблюдателната ефективност в сравнение с астрономически спектрометри от световна класа.

„Юен" получава името си от петата звезда на съзвездието Голямата мечка, някога използвана от древните китайски астрономи за калибриране на небесните движения, въплъщавайки прецизност и баланс.