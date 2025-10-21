Костадин Костадинов: Китай ще се превърне в най-развитата държава на света по всички показатели!

„КНР показва, че моделът на развитие, който страната наложи през последните няколко десетилетия може да бъде модел за всички свободни държави и за всички свободни народи", казва в ексклузивно блиц-интервю за КМГ председателят на ПП „Възраждане" и на парламентарната й група Костадин Костадинов, по повод започналия в Пекин четвърти пленум на 20-ия ЦК на ККП. Това съобщи КМГ.

В. Четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП, който се провежда в Пекин от 20 до 23 октомври, е от изключително значение, тъй като по време на неговата работа, освен че ще бъдат разгледани резултатите от изпълнението на „14-ата петилетка" (2021-2025), но – преди всичко, ще бъде обсъден 15-ия петгодишен план, който ще зададе курса за постигането на социалистическата модернизация до 2035 г., в контекста на насърчаване политиката за общност на споделена съдба и свързаните с това последици за глобалната търговия и устойчивост. Моля за Вашия коментар за това изключително важно събитие не само за Китай, но и в глобален мащаб?

К.Костадинов: Това, което очакваме да видим в Пекин по време на 4-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП е продължаване на вече предначертания път на страната - факт, който вече всички хора по света виждат. Става дума именно за това как се изпълнява петилетка след петилетка. И тук вече границите са поставени не само до следващия пет-годишен план, но и обхващат историческата модернизация, която китайското правителство предвижда до 2035 година и която ще доведе до това, че Китай ще се превърне в най-развитата държава в света, по всички показатели!

Освен това, китайският модел на развитие, съчетаващ социално равновесие, инфраструктурно развитие във всички сфери води до това, че Китай ще се превръща във все по-привлекателен за държавите, които искат да се отърват от досегашния неоколониален модел, при който има силно социално разслоение и обогатяване на една малка прослойка от обществото, която ограбва собствения си народ, в полза на чужди интереси.

КНР показва, че този модел на развитие, който тя наложи през последните няколко десетилетия може да бъде модел за всички свободни държави и всички свободни народи. Нещо повече – особено в сферата на новите технологии Китай се превърна в лидер, и това, което предвиждат следващите планове е това лидерство да стане още по- силно, защото в момента всяка година в китайската икономика се въвеждат в експлоатация повече роботи, отколкото във всички останали страни по света, взети заедно!

Искам да пожелая успех на 4-ия пленум на 20-ия Централен комитет на ККП, искам да пожелая успех в работата на делегатите , защото това, което КНР прави в момента е пример за всички народи, които искат да бъдат свободни и искат да се развиват така, че в тяхната икономика да няма силно разслоение между бедни и богати, а да има възможно най-справедливо разпределение на богатствата на държавата!