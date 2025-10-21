ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море": Низостта на проявата хвърля сянка въ...

Боксофисът на китайските филми в чужбина надхвърля 1 милиард юана

Китайските филми с историческа тематика насърчават обективния поглед върху събитията от Втората световна война Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През тази година китайските филми печелят високи оценки на чуждестранния филмов пазар. Много добре се представят филмите „Нъджа-2" и „Нанкинското фотостудио" (Dead to Rights). До 20 октомври, според предварителните статистически данни, общият боксофис на китайските филми в чужбина през тази година е достигнал 140 милиони долара (около 1 милиард юана). Китайските филми бяха излъчени в 46 страни и района по света, като 13 филма регистрират приходи от над 1 милиона долара. Това съобщи КМГ.

Освен това китайските филми с историческа тематика насърчават обективния поглед върху събитията от Втората световна война, като подчертават ролята и значителния принос на Китай като основно източно бойно поле. Те привлякоха широкото внимание на международната общност.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

