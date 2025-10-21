ЕС: Готови сме да подкрепим черноморските страни да изградят капацитет за сигурност

ЕС изрази готовност да увеличи подкрепата за държавите членки и черноморските страни за изграждане на капацитет за сигурност, наблюдение, защита на критичната инфраструктура и борба с хибридните заплахи. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в области като бреговата охрана, разминирането и сенчестия флот. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Програмата за междурегионална свързаност и черноморското сътрудничество бяха във фокуса на провелата се в Люксембург работна среща на високо равнище, посветена на сътрудничеството на ЕС с черноморските държави, Южен Кавказ и Централна Азия.

Срещата събра външни министри и представители на Армения, Азербайджан, Молдова, Турция, Украйна, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Програмата за междурегионална свързаност насърчава дългосрочния споделен просперитет, сътрудничеството и мира. Целта на инициативата е да свърже ЕС с Централна Азия през Турция и Южен Кавказ чрез стратегически инвестиции, търговия, транспорт, енергийни и цифрови връзки.

Марта Кос, комисар по въпросите на разширяването, заяви: „Преди агресивната война на Русия, по-голямата част от търговията между Азия и ЕС минаваше през Русия.

Днес този маршрут е затворен. Нуждаем се от алтернативи. Ето защо всички държави – от Европа до границите на Китай, са дошли в Люксембург. Това се случва за първи път. Да разчитаме на един доставчик на енергия и стоки от критично значение ни прави уязвими. Чрез съвместното изграждане на нова инфраструктура си даваме свобода на действие и възможности за търговия, за това от къде купуваме енергия и за преноса на цифрови данни. Повече възможности означават повече независимост за всички".