Интервю на принц Хари разтърсило кралското семейство

„През последните две години е по-силно от всякога", така принц Хари коментира присъствието на покойната принцеса Даяна

Когато принц Хари и Меган Маркъл напуснаха кралското семейство, историческото правило "никога не се оплаквай и не обяснявай" бързо престана да важи.

Докато кралското семейство остана твърдо на позицията си за запазване на подробности личния живот, херцогът и херцогинята на Съсекс редовно разкриваха информация за семейни въпроси и предполагаеми проблеми в публичното пространство, най-вече в сензационното си интервю с Опра Уинфри през 2021 г.

Но когато Хари посети Хага, за да бъде домакин на игрите Invictus почти година по-късно - през април 2022 г., се предполагаше, че фокусът ще остане изцяло върху невероятните спортни звезди на събитието и техните вдъхновяващи истории.

Принцът обаче изглеждаше неспособен да се появи по телевизията, без да предизвика размирици. Той направи сензационни твърдения за наистина специалната си връзка с покойната кралица, което шокира кралското семейство и дори доведе до изявление от страна на министър-председателя.

Херцогът, който се появи в предаването Today на NBC US, пристигна в Нидерландия след кратка визита в Обединеното кралство, където той и Меган се срещнаха насаме с баба му на чай.

Това беше първият път, в който двойката стъпи заедно на британска земя след "Мегзит". Пристигайки инкогнито, двамата бяха забелязани да вървят към Уиндзорския замък от църковни служители.

Само няколко дни по-късно, по време на 12-минутното провокативно интервю с водещата Хода Котб, херцогът заяви, че е негов дълг да се погрижи любимата му баба да бъде защитена и да има правилните хора около себе си.

Той добави, че е било освежаващо да се срещне с нея в някаква степен на уединение, като добави: „Беше толкова хубаво да я видя. Тя е в отлична форма. Винаги има страхотно чувство за хумор, когато е с мен."

Херцогът също така смело заявил, че кралицата му е споделяла тайни, които не е могла да сподели с никой друг.

Такова провокативно изявление по отношение на сигурността на покойната кралица подсказва, както пише кралският експерт Том Бауър в книгата си „Отмъщение", че крал Чарлз, принцеса Ан, принц Уилям и целият персонал на кралицата не са били подходящи за тази задача.

И тези твърдения подновяват войната срещу отчужденото му семейство, като същевременно унищожават всякаква възможност за така нареченото маслиново клонче, на което се надяваха някогашният британски принц и сега отчужденото му семейство.

След необичайното интервю и самопровъзгласения специален статут на принца, Хари беше обвинен в зашеметяваща арогантност и безгранична самозаблуда.

На фона на нарастващата загриженост тогава на обществеността за благосъстоянието на покойната кралица, изказванията на Хари предизвикаха и безпрецедентна намеса от Даунинг Стрийт, които бяха принудени да отхвърлят неговото предложение, че кралицата се нуждае от засилена охрана.

Когато беше попитан дали премиерът е уверен в мерките, предприети по това време за осигуряване на благосъстоянието на кралицата, говорителят на Борис Джонсън, тогавашен премиер, отговори категорично: „Да".

В отговор на въпроса на Котб за присъствието на Даяна в живота му, Хари отговори: „То е постоянно. През последните две години е по-силно от всякога".

Бауър дори твърди, че Хари продължава да се опитва отчаяно да „притежава" покойната принцеса на Уелс, като настоява, че тя е давала приоритет на грижата за най-малкия си син от гроба си.

„Сякаш тя е свършила своята работа с брат ми и сега много ми помага. Тя го подготви, а сега помага на мен", заяви Хари.

Принцът също не се страхуваше да се дистанцира от някогашните си любими британски корени, гордо обявявайки, че САЩ сега са неговият дом, където и той, и Меган са топло посрещнати с отворени обятия.

"Такова изявление е в пряко противоречие с неотдавнашното му заявление пред Върховния съд по време на апелативния процес за специална защита, в който адвокатът му е заявил пред съдиите, че Великобритания е и винаги ще бъде неговият дом", пише Бауър.

След това, на 96-ия рожден ден на покойната кралица и само няколко дни след излъчването на интервюто, принц Уилям и принцеса Кейт бяха принудени да отговорят на неловък въпрос за твърденията на Хари, след като телевизионен водещ се свърза с кралската двойка по време на ангажимент в Лондон.

След интервюто на Хари за NBC, кралското семейство се опита да защити кралицата от по-нататъшни спекулации, докато празнуваха това, което щеше да се окаже последният ѝ рожден ден преди трагичната й смърт през септември същата година.

Кралицата реши да не коментира провокацията от страна на внука й.

Но за Бауър нямаше съмнение, че смелите коментари на Хари са нанесли невероятна вреда и дори замърсили световната репутация на кралицата за безупречна почтеност.

Решението на Хари да напусне с огорчение кралската служба и да прекара последните две години в поредица от осъдителни обвинения срещу семейството си, се смяташе, че е причинило голяма болка на кралицата.

И един добре информиран кралски източник сподели пред "Дейли мейл" по това време за сериозния шок от зашеметяващата арогантност"на принца, като ясно посочи, че мнозина смятат, че заблудите на Хари нямат граници.