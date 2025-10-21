Джей Ди Ванс пристигна в Израел

Вицепрезидентът на САЩ пристигна в Израел, на фона на опитите на Вашингтон да стабилизира първата, крехка фаза на примирието в Газа и да подтикне Израел и "Хамас" към по-трудните отстъпки, изисквани от всяка от страните в предстоящите преговори, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Двете страни се обвиняват взаимно в многократни нарушения на примирието, откакто то беше официално договорено преди осем дни. Повод за размяната на упреци станаха нови изблици на насилие и темпото на връщане на телата на заложниците, доставянето на помощи и отварянето на границите.

Въпреки това, планът за примирие на американския президент Доналд Тръмп от 20 точки ще изисква много по-трудни стъпки, с които страните все още не са се ангажирали напълно, включително разоръжаването на "Хамас" и стъпки към създаването на палестинска държава.

Посещението на Ванс следва разговорите в понеделник между израелския премиер Бенямин Нетаняху и американските пратеници Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър и идва в момент, когато "Хамас" се среща с посредниците в Кайро.

Високопоставен израелски служител заяви, че целта на посещението на Ванс е да се пристъпи към втората фаза на примирието в Газа.

Преговорите на "Хамас" в Кайро, водени от лидера в изгнание на групата Халил ал Хая, също разглеждат перспективите за следващата фаза на примирието и следвоенните споразумения в Газа, както и стабилизирането на съществуващото примирие.

Делегация от Египет, важен посредник в търсенето на решение на конфликта, днес пристигна в Израел, съобщиха израелски и египетски източници. Не стана ясно веднага дали пристигането ѝ е свързано с визитата на Ванс.