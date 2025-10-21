ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗП: Вендинг машините ще работят само с евро през ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21548105 www.24chasa.bg

Иран и Франция си разменят затворници

1344
Сесил Колер и Жак Пари СНИМКА: X/ @FRANCE24

Иранска студентка, задържана във Франция, е подготвена да бъде разменена за задържани в Иран французи, съобщи ирански дипломат пред полуофициалната информационна агенция Taсним, ден след като Иран заяви, че има необходимата воля за размяна на затворници с Франция, предаде Ройтерс.

"Външният министър обяви, че г-жа Есфандяри е включена в канала за размяна и ние сме подготвили политически и консулски пакет, който двете страни трябва да приложат", заяви заместник-министърът по консулските въпроси във външното министерство на Иран.

Сесил Колер и нейният партньор Жак Пари, и двамата френски граждани, са задържани в Иран от 2022 г., припомня БТА.

Иран обвини Франция в произволно задържане на Махдие Есфандяри, иранска студентка, живееща във френския град Лион, която беше арестувана тази година заради антиизраелски публикации в социалните мрежи.

Сесил Колер и Жак Пари СНИМКА: X/ @FRANCE24

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса