Иран и Франция си разменят затворници

Иранска студентка, задържана във Франция, е подготвена да бъде разменена за задържани в Иран французи, съобщи ирански дипломат пред полуофициалната информационна агенция Taсним, ден след като Иран заяви, че има необходимата воля за размяна на затворници с Франция, предаде Ройтерс.

"Външният министър обяви, че г-жа Есфандяри е включена в канала за размяна и ние сме подготвили политически и консулски пакет, който двете страни трябва да приложат", заяви заместник-министърът по консулските въпроси във външното министерство на Иран.

Сесил Колер и нейният партньор Жак Пари, и двамата френски граждани, са задържани в Иран от 2022 г., припомня БТА.

Иран обвини Франция в произволно задържане на Махдие Есфандяри, иранска студентка, живееща във френския град Лион, която беше арестувана тази година заради антиизраелски публикации в социалните мрежи.