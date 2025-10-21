ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш премиер на Белгия става трети по влияние в ООН

Александер де Кро КАДЪР: Туитър/@alexanderdecroo

Бившият белгийски премиер Александер де Кро беше предложен от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да поеме управлението на Програмата за развитие на световната организация, съобщиха белгийски медии.

Отбелязва се, че този пост е трети в йерархията на ООН. До встъпването на Де Кро в длъжност остават одобрение от административния съвет на Програмата и гласуване в Общото събрание, информира БТА.

От партията на Де Кро "Открити фламандски либерали и демократи" посочиха, че досега бившият премиер е работил за страната си, а сега ще работи за света. Де Кро оглавяваше белгийското федерално правителство до февруари тази година, след като пое поста пет години по-рано. От 2012 г. той бе министър и вицепремиер във всички последователни правителства в страната.

Програмата на ООН за развитие работи в близо 170 държави и територии, като помага за премахване на бедността и намаляване на неравенствата, се посочва в сайта на организацията. Допълва се, че с нейна подкрепа се следват целите за опазване на природата и за мир и напредък по света.

