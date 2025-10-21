Само две са жените в правителството на първата жена премиер на Япония

Новата японска министър-председателка, първата жена на този пост, Санае Такаичи, назначи днес само две жени за министри в правителството си, въпреки че обеща баланс между половете "по скандинавски модел", предаде Франс прес и БТА.

Такаичи, която е почитател на бившата британска министър-председателка Маргарет Тачър, заяви миналия месец, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни".

Япония е на 118-то място от 148 в доклада на Световния икономически форум за 2025 г. за равенството между половете, а в долната камара на японския парламент жените са едва 15 процента. Исландия, Финландия и Норвегия заемат първите три места в класацията.

Двете жени, които се присъединяват към правителствения екип на Такаичи, са Сацуки Катаяма, която ще бъде първата жена министър на финансите на Япония, и Кими Онода, назначена за министър на икономическата сигурност.

Тошимицу Мотеги, който работеше по търговско споразумение със САЩ по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп, поема министерството на външните работи.

Сред останалите назначения е това на Шинджиро Коидзуми, неуспелият съперник на Такаичи в надпреварата за председател на Либерално-демократическата партия (ЛДП), който е назначен за министър на отбраната, посочва АФП.