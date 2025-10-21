ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Все още не е насрочена дата за срещата между Путин и Тръмп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Кремъл заяви, че все още не е насрочена дата за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Изявлението бе направено, след като Си Ен Ен съобщи, че е била отложена подготвителна среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров. Очакваше се двамата дипломати да разговарят тази седмица. Консултациите им се смятаха за ключов етап в организирането на срещата на върха между Путин и Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче отрече да има каквото и да е било отлагане.

"Не можем да отложим нещо, което не е било финализирано", отбеляза Песков. "Нито президентът Тръмп, нито президентът Путин са посочвали конкретни дати. Нужна е подготовка, сериозна подготовка", добави говорителят на Кремъл.  

Двете страни не са се разбирали за датата, посочи Песков.

Американският президент заяви миналата седмица след телефонния разговор с руския си колега Владимир Путин, че би искал съвсем скоро, може би до две седмици, да има среща на върха Русия – САЩ в унгарската столица Будапеща.

Лавров и Рубио вчера разговаряха по телефона. Пресцентърът на руското Външно министерство определи контакта като "позитивен". 

