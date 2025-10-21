Нетаняху обсъди с египетското разузнаване плана на Тръмп за мира в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна в Йерусалим с ръководителя на египетското разузнаване Хасан Рашад, заяви канцеларията на израелския министър-председател, съобщи Ройтерс, цитирана т БТА.

На срещата те обсъдиха как се развива изпълнението на плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа, отношенията между Египет и Израел, както и укрепването на мира помежду им.

Хасан Рашад пристигна в Израел, за да се срещне с израелски представители и с американския специален пратеник Стив Уиткоф, на фона на дипломатическите усилия за съхраняването на примирието в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Ролята на Рашад в преговорите, довели до спирането на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", бе публично похвалена от Доналд Тръмп на срещата за Газа в Шарм ел Шейх на 12 октомври.