Лидерът на националистите Девлет Бахчели: Кипър е турски

Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган Девлет Бахчели днес коментира проведените тази неделя президентски избори в окупираната от Турция северна част на остров Кипър, съобщава в. „Милиет".

Изборите в признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) бяха спечелени от лявоцентристкия политик Туфан Ерхюрман, който събра 62,8 процента от гласовете, изпреварвайки значително досегашния лидер на СКТР Ерсин Татар, който събра подкрепата на 35,8 процента от гласоподавателите.

Победата на Ерхюрман предизвика разнопосочни реакции сред турските политици. Докато по-голямата част от тях, включително турския президент Реджеп Тайип Ердоган и лидера на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел, приветстваха успеха на Ерхюрман – лидерът на ПНД Девлет Бахчели оспори легитимността на изборите и призова СКТР да присъедини територията си към Турция.

„Кипър е турски, той е родината на турците и е наша национална кауза", заяви Бахчели днес по време на заседание на парламентарната група на ПНД. „Парламентът на СКТР трябва спешно да бъде свикан и да вземе решение за присъединяването си към Република Турция. „Превръщането на СКТР в 82-ия окръг на Турция сега е въпрос на живот и смърт", допълни още Бахчели.

Кипър е разделен от 1974 г. след инвазията на турската армия в отговор на преврат на гръцки националисти. През 1983 г. в северната част на острова е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, която обаче остава призната само от Анкара. Островът представлява ключов източник на несъгласие между Гърция и Турция, които са съюзнички в НАТО.

Докато Република Кипър и Гърция настояват решението да се търси чрез двузонална двуобщностна федерация, както е предвидено и в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, кипърските турци и Турция се ориентираха към искане за решение чрез две държави, предава БТА..