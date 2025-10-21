Макрон: Референдум за пенсионната реформа е възможен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон каза днес, че произвеждането на референдум за пенсионната реформа остава възможен вариант за решаването на въпроса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Реформата бе прокарана в парламента през 2023 г. без гласуване и предвижда постепенно повишаване на пенсионната възраст до 2030 г. от 62 на 64 години.

Миналата седмица тя бе спряна от премиера Себастиен Льокорню с цел той да спечели подкрепата на социалистическата партия и да остане на власт след вот на недоверие.

Правителството му оцеля миналата седмица при втори вот на недоверие, внесен от крайнодясната партия „Национален сбор". По-рано кабинетът на Льокорню оцеля при първия вот, който беше внесен от радикалната левица.