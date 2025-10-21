Макрон: Референдум за пенсионната реформа е възможен

Френският президент Еманюел Макрон каза днес, че произвеждането на референдум за пенсионната реформа остава възможен вариант за решаването на въпроса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Реформата бе прокарана в парламента през 2023 г. без гласуване и предвижда постепенно повишаване на пенсионната възраст до 2030 г. от 62 на 64 години.
Миналата седмица тя бе спряна от премиера Себастиен Льокорню с цел той да спечели подкрепата на социалистическата партия и да остане на власт след вот на недоверие.
Правителството му оцеля миналата седмица при втори вот на недоверие, внесен от крайнодясната партия „Национален сбор". По-рано кабинетът на Льокорню оцеля при първия вот, който беше внесен от радикалната левица.