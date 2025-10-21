Белгийски синдикати готвят пълзяща стачка през ноември

Белгийските синдикати обявиха днес, че в края на ноември ще организират тридневна пълзяща стачка, съобщиха местни медии. Това ще бъде най-продължителната подобна проява от идването на власт на правителството на премиера Барт де Вевер в началото на годината, както и за последното десетилетие, пише БТА.

Синдикатите изразяват недоволство от хода на преговорите по следващия федерален бюджет, който според тях не дава гаранции срещу съкращаването на социалните разходи и увеличаването на възрастта за пенсиониране. Те настояват за въвеждане на допълнително облагане на най-заможните и на големите компании в сферата на електронната търговия и технологиите, както и за изравняване на осигурителните вноски за всички заплати, независимо от вида на дружеството.

Планираните действия предвиждат на 24 ноември да спрат работа железниците и общественият транспорт, на 25 ноември - служителите в публичния сектор, а за 26 ноември е насрочена общонационална стачка.

Предишната стачка на белгийските синдикати се проведе на 14 октомври, когато между 80 и 140 хиляди протестиращи протестираха в Брюксел според различни оценки. От началото на годината белгийските синдикати свикаха шест национални протеста със спиране на работата на основни обществени услуги, включително полетите от и до белгийската столица.

Федералното правителство заседава снощи по проекта за бюджета за 2026 г., но без да постигне споразумение. Кабинетът се стреми да намали разходите с 10 милиарда евро през следващите три години. Заради липсата на напредък премиерът Барт де Вевер отложи за втори път обръщението си пред Федералния парламент, посветено на политиката на правителството за следващата година.

Междувременно той предложи ставките на ДДС от 6 и 12 на сто да отпаднат и да бъдат заместени с данък от 9 на сто. Белгия прилага различни ставки за ДДС, като най-високата е 21 процента.