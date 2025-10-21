ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Основните индекси на Уолстрийт откриха сесиите без...

Русия: Свалихме 137 украински дрона за денонощие

1376
Русия СНИМКА: Пиксабей

Руската противовъздушна отбрана (ПВО) е свалила за денонощието  една управляема авиационна бомба и 137 дрона на украинските въоръжени сили, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

Според данните на ведомството, от началото на специалната военна операция са унищожени: 667 самолета, 283 хеликоптера, 91 466 дрона, 633 зенитни ракетни комплекса, 25 602 танка и други бойни бронирани машини, 1605 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 30 683 оръдия полева артилерия и миномети, 44 481 единици специална военна автомобилна техника.

Руските сили са нанесли удари по украински енергийни съоръжения през нощта, съобщиха държавните информационни агенции, позовавайки се на руското Министерство на отбраната, информира Ройтерс. 

Русия СНИМКА: Пиксабей

