Русия: Свалихме 137 украински дрона за денонощие

Руската противовъздушна отбрана (ПВО) е свалила за денонощието една управляема авиационна бомба и 137 дрона на украинските въоръжени сили, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според данните на ведомството, от началото на специалната военна операция са унищожени: 667 самолета, 283 хеликоптера, 91 466 дрона, 633 зенитни ракетни комплекса, 25 602 танка и други бойни бронирани машини, 1605 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 30 683 оръдия полева артилерия и миномети, 44 481 единици специална военна автомобилна техника.

Руските сили са нанесли удари по украински енергийни съоръжения през нощта, съобщиха държавните информационни агенции, позовавайки се на руското Министерство на отбраната, информира Ройтерс.