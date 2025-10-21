ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Вътрешното електроподаване на Запорожката АЕЦ ще бъде подновено до събота

АЕЦ "Запорожие" СНИМКА: МААЕ

Вътрешното електроподаване в Запорожката АЕЦ в Югозиточна Украйна се очаква да бъде възстановено до събота, заяви пред Ройтерс назначената от Русия управа на централата. 

Ремонтните дейности в атомната електроцентрала, която няма ток от края на септември, започнаха на 18 октомври. В момента Зарпорожката АЕЦ не произвежда електроенергия, но тя се нуждае от електричество, за да се поддържа охлаждането на горивото на ядрените реактори и да не се допусне авария, пише БТА. 

Руските сили превзеха Запоротжката АЕЦ, която със своите шест реактора е най-голямата атмомна централа в Европа, малко след началото на конфликта в Украйна през 2022 г.

