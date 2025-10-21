Посрещнаха Ердоган в Кувейт с държавни почести

Турският президент Реджеп Ердоган беше посрещнат с държавни почести при пристигането си в Кувейт днес. Оттам започва и неговата 3-дневна обиколка на страните в Персийския залив, която включва посещения в Кувейт, Катар и Оман.

Ердоган беше посрещнат от емира на Кувейт шейх Мешаал ал Ахмад ас Сабах. Веднага след церемонията започнаха и срещите между турската и кувейтската делегация, съобщиха от Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.