Посрещнаха Ердоган в Кувейт с държавни почести

Турският президент Реджеп Ердоган беше посрещнат с държавни почести при пристигането си в Кувейт днес. Оттам започва и неговата 3-дневна обиколка на страните в Персийския залив, която включва посещения в Кувейт, Катар и Оман.
Ердоган беше посрещнат от емира на Кувейт шейх Мешаал ал Ахмад ас Сабах. Веднага след церемонията започнаха и срещите между турската и кувейтската делегация, съобщиха от Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.
Основната тема на лидерските срещи са двустранните отношения, регионални въпроси, както и възстановяването на разрушенията в Газа след прекратяването на огъня. Предвидено е също така да бъдат подписани двустранни споразумения, които да дадат тласък на икономическото сътрудничество, инвестициите, проектите в областта на енергетиката и отбранителната индустрия.