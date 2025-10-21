Клон на дърво уби човек при буря в Нова Зеландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Човек загина при буря в новозеландската столица Уелингтън, след като бе ударен от падащ клон на дърво, предаде Асошиейтед прес.

Опасните ветрове и проливните дъждове доведоха до затварянето на училища и спирането на електричеството в части от страната. Заради вятъра бяха отменени полети от и към Уелингтън, а фериботите бяха спрени.

Загиналият мъж, който издъхнал впоследствие от раните си, е бил ударен на хълма Виктория – популярно място за разходки в града.

Властите призоваха жителите да стоят далеч от парковете и язовирите в Уелингтън поради опасност от падащи дървета. На видео, заснето от моторист тази сутрин, се вижда как вятърът отнася човек от пешеходна алея на пътя и за малко да бъде блъснат от минаващите автомобили.

Метеорологичната служба заяви, че е отчела ветрове със скорост до 120 км/час в района на Келбърн, пише БТА.

Около 10 000 предприятия и домове са без елетктричество в съседния селски район Уайрарапа. Някои училища и офиси също останаха затворени цял ден.

През целия ден в долната част на Северния остров, където се намира Уелингтън, и в по-голямата част от Южния остров бяха издадени предупреждения за вятър или дъжд. В Крайстчърч на Южния остров бурните ветрове прекъснаха полетите този следобед.

Някои магистрали на двата острова бяха затворени поради наводнения и свлачища. В Хоукс Бей на Северния остров вятърът преобърна камион, при което един човек бе ранен, съобщиха властите.

Метеорологичната служба съобщи, че бурята ще отслабне утре, но след нея ще дойде друга, по-силна.