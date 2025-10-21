ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел поиска канадският премиер да не спазва заповедта на съда в Хага за арест на Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелското правителство призова канадския премиер Марк Карни да се откаже от намеренията си да спази заповедта на Международния наказателен съд за арестуване на израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той пътува до страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Смятаме, че премиерът Карни трябва, разбира се, да помисли по този въпрос и да посрещне в Канада премиера Нетаняху, който е лидер на единствената еврейска и демократична държава в Близкия изток", каза говорителката на израелското правителство Шош Бедросиян.

