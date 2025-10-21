Израел поиска канадският премиер да не спазва заповедта на съда в Хага за арест на Нетаняху

Израелското правителство призова канадския премиер Марк Карни да се откаже от намеренията си да спази заповедта на Международния наказателен съд за арестуване на израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той пътува до страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Смятаме, че премиерът Карни трябва, разбира се, да помисли по този въпрос и да посрещне в Канада премиера Нетаняху, който е лидер на единствената еврейска и демократична държава в Близкия изток", каза говорителката на израелското правителство Шош Бедросиян.