Световната програма по прехраната на ООН: Нуждите на Газа от храна все още не са удовлетворени

Световната програма по прехраната (СПП) е доставила повече от 6700 тона храна на населението на Газа от началото на прекратяването на огъня преди 10 дни. Експерти на програмата отбелязаха, че това е далече от достатъчно, цитирано от ДПА.

"Това количество е достатъчно за изхранването на половин милион души само за около две седмици", каза говорителката на СПП Абеел Етефа.

СПП изчислява, че са необходими около 2000 тона храна на ден.

Въпреки че провизиите са налице, е необходимо да бъдат отворени още пропускателни пунктове, тъй като е невъзможно в логистичен план да се достави повече храна през двата вече отворени пункта, пояснява още Етефа.

Досега са отворени 26 от планираните 145 разпределителни центъра за помощи в намиращата се под израелска блокада крайбрежна зона. Всички отворени центрове са в южната или централната част на Газа, припомня ДПА, цитирана от БТА.

Войната в Газа опустоши палестинската територия. По пътищата има планини от развалини и това възпрепятства бързото отваряне на повече центрове. За да бъдат снабдявани хората в северната част на анклава, е от ключово важно значение да се отворят близките гранични пунктове, заяви ООН.

Етефа отбеляза, че от началото на прекратяването на огъня не са постъпвали сигнали за разграбване на камиони нито от отчаяни гладни хора, нито от въоръжени групи. „Сега хората са предпазливо оптимистични, че ще бъде доставена достатъчно храна и всички ще бъдат подсигурени“, каза тя.