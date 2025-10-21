Четирима са убити при руска атака в Черниговска област

Четирима души бяха убити днес при руска атака с дронове срещу украинската Черниговска област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на местната телевизия "Суспилне". Телевизията цитира данни на полицията.
Според предварителна информация още четирима души са ранени в град Новгород-Сиверский, сред които и 10-годишно дете, добави телевизията.
So, on the situation in Chernihiv.— Ania_In_UA (@Ania_In_UA) October 21, 2025
No power, no heat, no water, no connection.
Schools are closed, businesses on generators or also closed.
Repair works are stalled because the russian terrorists launch new waves of drones to the areas that have been hit. pic.twitter.com/kfEVxs024Y