ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Основните индекси на Уолстрийт откриха сесиите без...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21550600 www.24chasa.bg

Четирима са убити при руска атака в Черниговска област

860
СНИМКА: Ройтерс

Четирима души бяха убити днес при руска атака с дронове срещу украинската Черниговска област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на местната телевизия "Суспилне". Телевизията цитира данни на полицията. 

Според предварителна информация още четирима души са ранени в град Новгород-Сиверский, сред които и 10-годишно дете, добави телевизията.

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса