Тръмп ще се срещне със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман на 18 ноември

Американският президент Доналд Тръмп и саудитският престолонаследник, принц Мохамед бин Салман ще се срещнат в Белия дом на 18 ноември, предаде днес американската медия Си Би Ес, цитирана от БТА. 

Това ще бъде първата визита на Мохамед бин Салман във Вашингтон, откакто Доналд Тръмп спечели втори президентски мандат.

Посещението ще бъде осъществено на фона на опитите на Саудитска Арабия да сключи отбранителен пакт със Съединените щати, отбелязва Си Би Ес.

Принцът престолонаследник за последно беше в Белия дом преди повече от седем години, въпреки че  той и Тръмп се срещнаха през май тази година при четиридневната обиколка на Тръмп в Близкия изток.

Очаква се през ноември в Белия дом те да обсъдят споделянето на военни и разузнавателни данни между страните си. Предвижда се също церемония, на която президентът и саудитският лидер ще подпишат документи. Подробности обаче засега не са известни.

Правителството на Доналд Тръмп наскоро се споразумя за отбранителен пакт с Катар, като обеща, че ще разглежда въоръжените атаки срещу Катар като заплаха за САЩ и че американските въоръжени сили ще защитят Катар. Саудитска Арабия дава индикации, че иска сключване на подобно споразумение с Вашингтон.

