ЕК осигурява 3 милиона евро за проекти за подобряване на медийната грамотност

Европейската комисия съобщи, че предоставя три милиона евро за проекти, свързани с медийната грамотност. Комисията очаква предложения до 11 март догодина, като проектите трябва да предвиждат възможности за подобряване на обществената устойчивост срещу дезинформацията, се посочва в съобщението.

По програмата "Творческа Европа" ще бъдат събирани предложения за подобряване на уменията на хората да се ориентират в съобщенията в медии и социални мрежи. Способността на гражданите критично да оценяват съдържанието, до което достигат и да вземат информирани решения, е ключова за ограничаване на разпространението на дезинформация, пояснява комисията, цитирана от БТА.

Изграждането на обществена устойчивост, подкрепата на медийната грамотност и независимата журналистика са част от по-широките усилия на ЕС за овластяване на европейците да вземат информирани решения и да участват активно в демократичните процеси, се допълва в съобщението.

Миналата година ЕК осигури общо 16 милиона евро безвъзмездни средства за новинарски медийни организации и журналистически проекти за развитие на система за бързо реагиране и за проследяване на нарушения на свободата медиите. Средствата бяха насочени също към трансгранични проекти за повишаване на уменията на европейците в областта на медийната грамотност.