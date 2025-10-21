Европейската комисия представи работната си програма за 2026 г.

Европейската комисия представи своята работна програма за 2026 г., която очертава действия за изграждане на по-суверенна и независима Европа. Работната програма, озаглавена „Часът на независимостта на Европа", разглежда настоящите и бъдещите предизвикателства, произтичащи от заплахите за нашата сигурност и демокрация, конфликтите и геополитическото напрежение, рисковете за икономиката и промишлеността и изменението на климата. Работната програма се базира на ангажиментите, определени в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, както и на идеите, изложени в нейната реч за състоянието на Съюза, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

През 2026 г. Комисията ще продължи да намалява бюрокрацията за хората, бизнеса и администрациите. В първия обзорен доклад относно опростяването, изпълнението и правоприлагането, също приет днес, се подчертава постигнатият до момента напредък в тази област. През 2026 г. са предвидени предложения за опростяване на европейското законодателство в сектори като автомобилостроенето, околната среда, данъчното облагане, безопасността на храните, медицинските изделия и енергийните продукти.

Комисията ще продължи работата си за укрепване на промишлената база на Европа и стратегическите промишлени сектори и работни места чрез нов законодателен акт „Ускорител на промишлеността".

Комисията ще работи по Европейската инициатива за защита на безпилотните летателни апарати и ще даде приоритет на защитата на границите, борбата с организираната престъпност и трансграничните критични комуникационни системи.

ЕК ще предложи също законодателен акт за качествени работни места, пакет за справедлива трудова мобилност и стратегия за животновъдството, включително ще преразгледа правилата за нелоялните търговски практики в хранителната верига.

Комисията ще подкрепи защитата на демократичните институции от екстремизма и дезинформацията, ще подобри защитата на потребителите и ще преразгледа мерките за борба с измамите.