Край Мадейра заловиха лодка, натоварена с 2,4 тона кокаин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френските военноморски сили заловиха край португалския остров Мадейра в Атлантическия океан моторен катер, натоварен с 2,4 тона кокаин, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на прокуратурата в Брест и уточни, че при операцията се е наложило използването на сила.

Стойността на конфискувания наркотик се оценява на над 128 млн. евро.

Операцията е извършена в координация със САЩ и Великобритания.

В. "Паризиен" съобщи, че фрегата на френските ВМС е открила огън, за да извади от строя двигателите на катера, след като екипажът ѝ е пренебрегнал призивите да спре.

Гражданските и военните власти в Португалия и Испания също са участвали в спирането на плавателния съд. По време на операцията фрегатата е била подпомагана от хеликоптер на френските ВМС и самолет на митническите служби.

Находката се разглежда като част от нарастващата тенденция за внос в Европа на големи количества кокаин от Южна Америка през Испания, Португалия и Франция. Френските медии все по-често говорят за така наречено "бяло цунами", визирайки зачестилите доставки на дрога, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.