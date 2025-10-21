ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море": Низостта на проявата хвърля сянка въ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21550864 www.24chasa.bg

Край Мадейра заловиха лодка, натоварена с 2,4 тона кокаин

1780
Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

Френските военноморски сили заловиха край португалския остров Мадейра в Атлантическия океан моторен катер, натоварен с 2,4 тона кокаин, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на прокуратурата в Брест и уточни, че при операцията се е наложило използването на сила.

Стойността на конфискувания наркотик се оценява на над 128 млн. евро.

Операцията е извършена в координация със САЩ и Великобритания.

В. "Паризиен" съобщи, че фрегата на френските ВМС е открила огън, за да извади от строя двигателите на катера, след като екипажът ѝ е пренебрегнал призивите да спре.

Гражданските и военните власти в Португалия и Испания също са участвали в спирането на плавателния съд. По време на операцията фрегатата е била подпомагана от хеликоптер на френските ВМС и самолет на митническите служби.

Находката се разглежда като част от нарастващата тенденция за внос в Европа на големи количества кокаин от Южна Америка през Испания, Португалия и Франция. Френските медии все по-често говорят за така наречено "бяло цунами", визирайки зачестилите доставки на дрога, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. 

Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса