Задържаха жена, откраднала златни късове с историческа стойност от музей в Париж

Двадесет и четири годишна китайка е арестувана и обвинена в Париж в кражба на близо шест килограма злато с историческа стойност от Националния природонаучен музей във френската столица, предаде ДПА, като цитира парижката прокурорка Лор Бекюо.

Жената беше задържана в Барселона от испанските власти миналия месец на базата на европейска заповед за арест.

Обвиненията срещу нея са повдигнати на 13 октомври, като те са за кражба и членство в престъпна група. Тя е обвинена във влизане с взлом в Националния природонаучен музей в нощта на 15 срещу 16 септември.

Макар че златните късове са оценявани на 1,5 милиона евро, от научна и историческа гледна точка те се считат за безценни. Колекцията включва находки от Боливия, Русия, Калифорния, Френска Гвиана и Австралия.

Полицията е открила инструменти, газови бутилки и горелка на мястото на престъплението. Камерите за наблюдение показват, че арестуваната жена е действала сама. Тя е напуснала Франция същия ден с явното намерение да пътува до Китай, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

При ареста й в Барселона, тя се е опитала да се отърве от около 1 килограм разтопено злато. Полицията разследва дали това злато е част от кражбата от музея и дали тя е имала съучастници.