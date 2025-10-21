Четирима военни са убити при атака на "Ал Каида" в Южен Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима войници бяха убити при нападение от бойци на "Ал Каида" срещу асоциираните с правителството сили в Южен Йемен, предаде ДПА, като се позова на представител на правителството.

Атаката бе извършена в окръг Махфад в южната провинция Абян, която до голяма степен е контролирана от Южния преходен съвет. Силите на Съвета са успели да детонират две коли бомби, преди членовете на "Ал Каида" да стигнат до базата си.

Шестима атентатори на "Ал Каида" също са били убити при сблъсъците, пише БТА.

В изявление военният командир на Южния преходен съвет Наср ал Яфей потвърди броя на убитите, както и че силите на Съвета са елиминирали всички нападатели.

Южният преходен съвет, който е подкрепен от ОАЕ, е съюзник на международно признатото йеменско правителство в борбата срещу бунтовниците хуси, които в края на 2014 г. поеха контрола над северните части на страната, включително столицата Сана.