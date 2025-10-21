Белият дом: В близкото бъдеще няма планове за среща между Путин и Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като цитира изявление на високопоставен представител на Белия дом.

Изявлението беше направено дни след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега.

Няма и планове за лична среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, според същия източник, който обаче определи вчерашния им разговор като "продуктивен".