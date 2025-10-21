ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джей Ди Ванс: Спирането на огъня в Газа протича по...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21551038 www.24chasa.bg

Белият дом: В близкото бъдеще няма планове за среща между Путин и Тръмп

2280
Изявлението беше направено дни след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега СНИМКА: Pixabay

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като цитира изявление на високопоставен представител на Белия дом.

Изявлението беше направено дни след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега.

Няма и планове за лична среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, според същия източник, който обаче определи вчерашния им разговор като "продуктивен".

Изявлението беше направено дни след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса