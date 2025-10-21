Бурята Мелиса се заформи в Карибско море и се насочва към Хаити (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тропическата буря Мелиса се заформи в Карибско море, като метеоролози предупредиха, че по-късно тази седмица в Хаити и Ямайка може да има силни ветрове и наводнения, предаде Асошиейтед прес. Tropical storm #Melissa has formed, and is expected to bring heavy rainfall and the risk of significant flash flooding and the danger of landslides to portions of Haiti and the Dominican Republic through the weekend.



A Hurricane Watch has been issued for the southern coast and… https://t.co/xDshgHEuPL pic.twitter.com/NfHBk8npus — National Weather Service (@NWS) October 21, 2025

Американският национален център за изследване на ураганите издаде предупреждение за ураган за части от Хаити, а правителството в Ямайка издаде предупреждение за тропическа буря на острова. Tropical Storm Melissa has formed and prompted new alerts in the Caribbean. Here's what could happen over the next few days: pic.twitter.com/D1y1P5jeox — The Weather Channel (@weatherchannel) October 21, 2025

Тази сутрин Мелиса се намираше на около 480 км южно от Порт о Пренс с ветрове, достигащи скорост от 80 км/час. Стихията се придвижва на запад с 23 км/час, пише БТА. 🌀 With the development of a weakly closed circulation, @NHC_Atlantic has initiated advisories on Tropical Storm #Melissa (formerly Invest #98L). The storm remains broad and sheared, with shear expected to limit the pace of intensification over at least the next couple of days.… pic.twitter.com/hIGsRC2a1W — Dr. Levi Cowan (@TropicalTidbits) October 21, 2025

Официални лица заявиха, че до петък в Хаити и Доминиканската република може да има 13 до 25 см дъжд, а в Аруба, Пуерто Рико и Ямайка – 2,5 до 8 см.