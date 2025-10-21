ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Черно море": Низостта на проявата хвърля сянка въ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21551245 www.24chasa.bg

Бурята Мелиса се заформи в Карибско море и се насочва към Хаити (Видео)

748
СНИМКА: Екс/@TropicalTidbits

Тропическата буря Мелиса се заформи в Карибско море, като метеоролози предупредиха, че по-късно тази седмица в Хаити и Ямайка може да има силни ветрове и наводнения, предаде Асошиейтед прес.   

Американският национален център за изследване на ураганите издаде предупреждение за ураган за части от Хаити, а правителството в Ямайка издаде предупреждение за тропическа буря на острова.  

Тази сутрин Мелиса се намираше на около 480 км южно от Порт о Пренс с ветрове, достигащи скорост от 80 км/час. Стихията се придвижва на запад с 23 км/час, пише БТА. 

Официални лица заявиха, че до петък в Хаити и Доминиканската република може да има 13 до 25 см дъжд, а в Аруба, Пуерто Рико и Ямайка – 2,5 до 8 см.

СНИМКА: Екс/@TropicalTidbits

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса